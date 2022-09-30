Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Політика

Рада розгляне законопроєкт про націоналізацію всіх активів РФ – Зеленський

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

На наступному засіданні Верховної Ради розглянуть проєкт закону про націоналізацію всіх російських активів, “який має значно спростити цю процедуру”.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 30 вересня за підсумками термінового засідання РНБО. Глава держави звернувся до народних депутатів із закликом підтримати цей законопроєкт “без зволікань”.

Зараз дивляться

– Завершуємо демонтаж російського впливу на Україну, Європу та світ, – зазначив президент.

РНБО запровадила санкції до значущих фізичних і юридичних осіб Росії. Верховна Рада розгляне законопроєкт про націоналізацію всіх російських активів.

– Сьогодні ж Рада нацбезпеки та оборони України ухвалила рішення про застосування санкцій до значущих фізичних і юридичних осіб Росії, які не знайшли в собі мужності виступити на захист людяності та міжнародного права, або які так чи інакше залучені до агресивних кроків проти України, спільноти демократичних народів, – сказав Зеленський.

Читайте
Ми не будемо стояти осторонь: США, Британія і Канада запровадили нові санкції проти Росії

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка