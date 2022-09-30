Рада розгляне законопроєкт про націоналізацію всіх активів РФ – Зеленський

Вересень, 30 в 19:16

На наступному засіданні Верховної Ради розглянуть проєкт закону про націоналізацію всіх російських активів, “який має значно спростити цю процедуру”.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 30 вересня за підсумками термінового засідання РНБО. Глава держави звернувся до народних депутатів із закликом підтримати цей законопроєкт “без зволікань”.

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– Завершуємо демонтаж російського впливу на Україну, Європу та світ, – зазначив президент.

РНБО запровадила санкції до значущих фізичних і юридичних осіб Росії. Верховна Рада розгляне законопроєкт про націоналізацію всіх російських активів.