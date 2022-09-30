Рада розгляне законопроєкт про націоналізацію всіх активів РФ – Зеленський
На наступному засіданні Верховної Ради розглянуть проєкт закону про націоналізацію всіх російських активів, “який має значно спростити цю процедуру”.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 30 вересня за підсумками термінового засідання РНБО. Глава держави звернувся до народних депутатів із закликом підтримати цей законопроєкт “без зволікань”.
– Завершуємо демонтаж російського впливу на Україну, Європу та світ, – зазначив президент.
РНБО запровадила санкції до значущих фізичних і юридичних осіб Росії. Верховна Рада розгляне законопроєкт про націоналізацію всіх російських активів.
– Сьогодні ж Рада нацбезпеки та оборони України ухвалила рішення про застосування санкцій до значущих фізичних і юридичних осіб Росії, які не знайшли в собі мужності виступити на захист людяності та міжнародного права, або які так чи інакше залучені до агресивних кроків проти України, спільноти демократичних народів, – сказав Зеленський.