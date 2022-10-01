Жовтень, 01 в 16:54

Україна може повернутися до переговорів з РФ, лише якщо російська армія залишить всі території нашої держави, включно з тимчасово окупованим Кримом.

Про це повідомив в інтерв’ю італійському виданню La Repubblica радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

Він нагадав, що, попри заяви про начебто готовність до переговорів, Москва розмовляє лише мовою ультиматумів. За таких умов дипломатія неможлива.

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– Росія не хоче вести переговори – вона лише висуває ультиматуми. Якщо російська армія залишить всю територію України, включно з Кримом, переговори можуть відновитися, – наголосив Подоляк.

Він поінформував, що псевдореферендуми РФ та оголошена Кремлем анексія чотирьох областей України (Херсонської, Запорізької, Донецької, Луганської) для нашої держави нічого не змінюють. Фейкові “референдуми” не мають юридичної сили з погляду міжнародного права.

Водночас українська армія продовжить боротися за деокупацію територій, контрнаступ триває.

– Україна готова на все, щоб їх повернути. Наші люди про це нас просять… Тим, хто йшов голосувати, направляли автомат в обличчя й наказували: Голосуйте! Тому наші контрнаступи тривають, – пояснив Подоляк.

Коментуючи шантаж Кремля, він висловив думку, що шанси ядерного конфлікту невисокі, проте все ж існують. Радник керівника ОПУ попередив, що якщо світ допустить крах системи ядерної безпеки, наслідки цього відчує не лише Україна.

Можливість переговорів з РФ Михайло Подоляк прокоментував і в своєму Twitter-акаунті. Він нагадав про заяву президента Володимира Зеленського, що Україна не проводитиме переговорів із російською стороною, доки президентом залишається Володимир Путін.

– Немає жодного сенсу вести переговори з “танцюристами на кістках” – Путіним і його найближчим оточенням. Їхні слова мають від’ємну вартість, – написав Подоляк.

Він не виключив можливості переговорів із новим президентом РФ, який “адекватніше оцінюватиме” обставини.

Фіксуємо та закріплюємо основи: 1. Немає жодного сенсу вести переговори з «танцюристами на кістках» – Путіним і його найближчим оточенням. Їхні слова мають від’ємну вартість. 2. Переговори можливі, але з новим Президентом Росії, який більш адекватно оцінюватиме реальність. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 1, 2022

Нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, що Київ наразі готовий обговорювати з Москвою виплату репарацій за агресію.

Джерело: La Repubblica