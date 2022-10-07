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Факти / Україна / Політика

Цікаве розуміння слова “мир”: Подоляк розчарований рішенням Нобелівського комітету

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Михайло Подоляк
Фото: Офіс президента

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував рішення Нобелівського комітету, згідно з яким лауреатами премії миру з представниками України стали представники від Росії та Білорусі, незважаючи на те, що обидві країни беруть участь у бойових діях проти Української держави.

Так, Подоляк зазначив, що Нобелівський комітет має “однозначно цікаве розуміння слова “мир”, якщо Нобелівську премію разом отримують представники двох країн, які напали на третю”.

– Ні російські, ні білоруські організації так і не спромоглися організувати опір цій війні. Нобель цього року просто “супер”, – наголосив радник у себе в Twitter.

Нагадаємо, премію миру від Нобелівського комітету у 2022 році здобули українська правозахисна організація Центр громадянських свобод, правозахисник з Білорусі Алесь Біляцький та російська правозахисна організація Меморіал.

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Нобелівська премія миру 2022 року: лауреатами стали українська та російська організації та правозахисник з Білорусі

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