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З окупованих територій виїхало понад 115 тис. українців за 2 місяці – Мінреінтеграції

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
З окупованих територій виїхало понад 115 тис. українців за 2 місяці – Мінреінтеграції
Фото: Depositphotos

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомило, що понад 115 тис. українських громадян виїхали з особливо небезпечних прифронтових, тимчасово окупованих і щойно звільнених територій, а також у межах регіонів обов’язкової евакуації з Донеччини і Луганщини.

Таку кількість зафіксували за останні два місяці.

– Люди евакуюються, у тому числі і з щойно окупованих міст та сіл. Зокрема, із Харківщини виїхало понад 15 тис. громадян. Переважно це жінки з дітьми, а також люди похилого віку та маломобільні, – сказано в повідомленні.

Відомство вкотре закликає всіх, хто лишається на щойно звільнених територіях, з відповідальністю ставитися до існуючої ситуації – зокрема щодо зруйнованої інфраструктури.

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– Ворог досі не залишає спроб знищити усі системи життєзабезпечення, обстрілює звільнені населені пункти. Ми все полагодимо і відбудуємо. Але поки що тут жити небезпечно. Раджу за можливості виїхати на зимовий період, – сказав заступник міністра Олексій Бородай.

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