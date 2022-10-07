Жовтень, 07 в 17:24

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомило, що понад 115 тис. українських громадян виїхали з особливо небезпечних прифронтових, тимчасово окупованих і щойно звільнених територій, а також у межах регіонів обов’язкової евакуації з Донеччини і Луганщини.

Таку кількість зафіксували за останні два місяці.

– Люди евакуюються, у тому числі і з щойно окупованих міст та сіл. Зокрема, із Харківщини виїхало понад 15 тис. громадян. Переважно це жінки з дітьми, а також люди похилого віку та маломобільні, – сказано в повідомленні.

Відомство вкотре закликає всіх, хто лишається на щойно звільнених територіях, з відповідальністю ставитися до існуючої ситуації – зокрема щодо зруйнованої інфраструктури.

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