Жовтень, 07 в 15:23

Мир, безпека та демократія в Європі – це не даність, а завдання, яке потребує певних кроків і рішень від європейських лідерів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на засіданні Європейської Ради.

Він нагадав, що для більшості європейців Україна – це невід’ємна частина європейського простору: простору свободи, демократії, соціального розвитку та фундаментальних цінностей.

Зараз дивляться

Глава держави зазначив, що в нещодавньому минулому, кілька поколінь тому, нинішній європейський простір міг бути не більше ніж мрією.

– Європа була континентом розбрату, войовничих амбіцій, клановості, несвободи, нерівності, бідності. І європейцям доводилося тікати в інші частини світу, щоб просто вижити та реалізувати свій потенціал. Європа зробила дуже багато, щоб це все подолати. І навіть Росії зараз не вдасться зіштовхнути наш континент у таку минувшину, – заявив Зеленський.

Він звернув увагу на те, що РФ відверто прагне порушити баланс у Європі, витрачає на це багато сил, коштів, ресурсів, спровокувала повномасштабну війну та низку криз, які відчувають усі європейці.

Зеленський уточнив, що впевненість у незворотності європейського шляху надає єдність – лідерів, держав, у правовому просторі, в роботі інституцій, а також єдність “сприйняття Європи як завдання”.

– Європа залишатиметься саме такою, як зараз, доки європейці сприйматимуть те, що мають, як живуть, що отримали від попередніх поколінь, не як даність, а саме як завдання. Мир у Європі – це не стан, а завдання. Наші цінності, їх поширеність і міцність – це не даність, а завдання. І демократія – це не те, що може бути завжди, тому що вже є зараз, а також завдання. Соціальний розвиток, прагнення до рівності в різноманітті, якими Європа вирізняється з-поміж інших частин світу, – це теж не щось таке, що ми можемо просто отримати від батьків та передати своїм дітям, це завдання. Безпека – це теж не стан, не даність, не спадок, який можна отримати чи передати, а завдання, – наголосив президент.

Він уточнив, що збереження європейських цінностей, безпеки та миру постійно потребує нових думок, кроків та рішень.

І особливо це актуально зараз, коли Європу жорстоко та на багатьох рівнях атакує “найбільш антиєвропейська держава сучасного світу” – Росія.