А тепер серйозно: Подоляк назвав можливого організатора вибуху на Кримському мосту

Жовтень, 08 в 17:28

За ранковим вибухом на Кримському мосту можуть стояти російські спецслужби та силові відомства.

Таку думку озвучив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк на своїй сторінці у Twitter.

Він зазначив, що це може бути наслідком протистояння між ФСБ та ЧВК проти Міноборони та Генштабу РФ.

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— А тепер серйозно. ФСБ/ПВК намагаються з‘їсти керівництво МО/ГШ. За мить до зміни кадрів ФСБ йде у нокдаун: прогледіли вибух на мосту Путіна. Тепер МО зможе звинуватити ФСБ у майбутніх поразках на півдні. Ще не очевидно, хто підірвав міст?

Подоляк також підкреслив, що фура, яка вибухнула на мосту, заїхала з РФ.

А тепер серйозно. ФСБ/ПВК намагаються з‘їсти керівництво МО/ГШ. За мить до зміни кадрів ФСБ йде у нокдаун: прогледіли вибух на мосту Путіна. Тепер МО зможе звинуватити ФСБ у майбутніх поразках на півдні. Ще не очевидно, хто підірвав міст? Нагадаю – фура заїхала з РФ. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 8, 2022

Вранці 8 жовтня стало відомо, що на залізничній гілці Кримського мосту потужна пожежа.

На думку військового експерта Олександра Мусієнка, вибух на Кримському мосту, який вивів його з ладу, пригальмує перекидання російських військ на Південь України.

За його словами, понад 70% забезпечення російських підрозділів на Півдні відбувалося саме з території окупованого Криму.