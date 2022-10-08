А тепер серйозно: Подоляк назвав можливого організатора вибуху на Кримському мосту
За ранковим вибухом на Кримському мосту можуть стояти російські спецслужби та силові відомства.
Таку думку озвучив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк на своїй сторінці у Twitter.
Він зазначив, що це може бути наслідком протистояння між ФСБ та ЧВК проти Міноборони та Генштабу РФ.
— А тепер серйозно. ФСБ/ПВК намагаються з‘їсти керівництво МО/ГШ. За мить до зміни кадрів ФСБ йде у нокдаун: прогледіли вибух на мосту Путіна. Тепер МО зможе звинуватити ФСБ у майбутніх поразках на півдні. Ще не очевидно, хто підірвав міст?
Подоляк також підкреслив, що фура, яка вибухнула на мосту, заїхала з РФ.
А тепер серйозно. ФСБ/ПВК намагаються з‘їсти керівництво МО/ГШ. За мить до зміни кадрів ФСБ йде у нокдаун: прогледіли вибух на мосту Путіна. Тепер МО зможе звинуватити ФСБ у майбутніх поразках на півдні. Ще не очевидно, хто підірвав міст? Нагадаю – фура заїхала з РФ.
— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 8, 2022
Вранці 8 жовтня стало відомо, що на залізничній гілці Кримського мосту потужна пожежа.
На думку військового експерта Олександра Мусієнка, вибух на Кримському мосту, який вивів його з ладу, пригальмує перекидання російських військ на Південь України.
За його словами, понад 70% забезпечення російських підрозділів на Півдні відбувалося саме з території окупованого Криму.