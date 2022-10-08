Зеленський: Гарантія миру після війни – це притягнення керівництва РФ до відповідальності

Жовтень, 08 в 16:28

Президент Володимир Зеленський закликав посилювати союзи та співпрацю, щоб позбутися всіх видів залежності від Росії.

Про це він заявив у своєму виступі на Чорногорському безпековому форумі.

— Маємо гарантувати собі достатню кількість і ефективність зброї для повноцінного захисту в небі, на землі, на морі та в кіберпросторі – у цій війні, що її вже веде Росія проти України, та у будь-якій новій війні, якщо Росія захоче поширити бойові дії зараз чи повторити агресію в майбутньому.

Зеленський наголосив на важливості санкцій проти Росії. Він додав, що вони повинні не просто діяти, а регулярно посилюватися, щоб держава-агресор не встигала адаптуватись.

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Він подякував усім, хто підтримує таку політику, та усім, хто працює разом з Україною, щоб кожен російський убивця і кат отримав законне покарання.

— Я не сумніваюся в перемозі України. Ми можемо повернути мир і свободу всій українській території. Успіхи наших воїнів на передовій це доводять. Але хочу, щоб можна було сказати, що не сумніваюсь і в повній безпеці Європи та кожного з наших народів після цієї війни. Це також можливо. Ми знаємо правильні відповіді на ключове запитання нашого часу, а отже, мир буде.

У своєму зверненні Зеленський підкреслив, що впродовж років керівник Росії та його оточення відчували повну безкарність.

— Вони зруйнували демократію у своїй країні і почали руйнувати все навколо Росії. Вони звикли красти те, що їм подобається, і купувати тих, хто повинен був захищати від них національні інтереси тієї чи іншої держави. Вони почали війну проти України у 2014 році, тому що відчули, що їм за це нічого не буде. Це їм показала війна проти Грузії. Вони здійснили повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого, бо не вірять, що світ зможе притягнути їх до відповідальності.

Він додав, що притягнути керівництво РФ до відповідальності – означає гарантувати довгостроковість миру після війни в Україні.