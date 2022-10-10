Зеленський виступить на терміновій зустрічі G7 після масованих обстрілів України
Фото: Офіс президента
Після масованого ракетного обстрілу РФ президент України Володимир Зеленський виступить на терміновій зустрічі країн клубу G7.
У Twitte глава держави написав, що домовився про це з канцлером Німеччини, яка головує у цьому клубі.
– Заплановано мій виступ, у якому розповім про теракти РФ. Також обговорили посилення тиску на Росію та допомогу у відновленні пошкодженої інфраструктури, – додав Зеленський.
Домовилися з @OlafScholz, канцлером ????????, яка головує у #G7, про скликання термінового засідання групи. Заплановано мій виступ, у якому розповім про теракти РФ. Також обговорили посилення тиску на Росію та допомогу у відновленні пошкодженої інфраструктури.Зараз дивляться
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 10, 2022