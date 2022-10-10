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Факти / Україна / Політика

Зеленський виступить на терміновій зустрічі G7 після масованих обстрілів України

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Зеленський виступить на терміновій зустрічі G7 після масованих обстрілів України
Фото: Офіс президента

Після масованого ракетного обстрілу РФ президент України Володимир Зеленський виступить на терміновій зустрічі країн клубу G7.

У Twitte глава держави написав, що домовився про це з канцлером Німеччини, яка головує у цьому клубі.

– Заплановано мій виступ, у якому розповім про теракти РФ. Також обговорили посилення тиску на Росію та допомогу у відновленні пошкодженої інфраструктури, – додав Зеленський.

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