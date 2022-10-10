Жовтень, 10 в 12:23

Після масованого ракетного обстрілу РФ президент України Володимир Зеленський виступить на терміновій зустрічі країн клубу G7.

У Twitte глава держави написав, що домовився про це з канцлером Німеччини, яка головує у цьому клубі.

– Заплановано мій виступ, у якому розповім про теракти РФ. Також обговорили посилення тиску на Росію та допомогу у відновленні пошкодженої інфраструктури, – додав Зеленський.