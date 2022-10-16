Сербія повідомила, що тимчасово закриває своє посольство в Україні

Жовтень, 16 в 16:24

Сербія ухвалила рішення тимчасово закрити своє посольство в Україні. Про це йдеться на сайті дипломатичного представництва.

Зазначається, що рішення було ухвалене “з метою забезпечення безпеки свого персоналу”.

— Співробітники цього дипломатично-консульського представництва до моменту створення умов для повернення продовжують здійснювати свою роботу з Белграда, – йдеться у повідомленні.

У посольстві також надали інформацію і контакти щодо звернень і допомоги.

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Для всіх громадян Сербії, які ще перебувають в Україні, допомога і в наступному періоді буде доступною цілодобово. Вони можуть звернутися за номерами телефонів: (+381-11) 3068-888 i (+381-11) 3068-884 або на електронну пошту consul@mfa.rs.

Також громадяни країни можуть звернутися до посольств Сербії в країнах, які межують з Україною.

МЗС Сербії ще 13 лютого рекомендувало своїм громадянам, які перебувають в Україні, розглянути можливість тимчасово залишити територію країни, а тим громадянам, які планували подорож до України, відкласти поїздку.

16 жовтня посольства Китаю та Єгипту закликали своїх громадян, які перебувають в нашій країні, якнайшвидше виїхати з України.

Джерело: посольство Сербії в Україні