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Факти / Україна / Політика

Італія надала Україні новий пакет військової допомоги

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Італія надала Україні новий пакет військової допомоги
Фото: Генштаб ЗСУ

Уряд Італії надав Україні новий пакет військової допомоги.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter.

За його словами, новий пакет допомоги допоможе значно підвищити обороноздатність Збройних сил України проти російського ворога.

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– Ми дуже вдячні уряду Італійської Республіки та міністру оборони Лоренцо Гуеріні за надання нового пакета військової допомоги, який допоможе нам значно підвищити нашу обороноздатність проти російської агресії. Україна високо цінує вашу підтримку! – написав Резніков.

На саміті країн Великої сімки (G7) президент Володимир Зеленський закликав уряди Італії та Франції якомога швидше надати Україні зенітні ракетні комплекси SAMP-T, призначені для протиповітряної оборони.

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