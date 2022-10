Італія надала Україні новий пакет військової допомоги

Уряд Італії надав Україні новий пакет військової допомоги.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter.

За його словами, новий пакет допомоги допоможе значно підвищити обороноздатність Збройних сил України проти російського ворога.

We are very grateful to ???????? Government and Minister @guerini_lorenzo for providing the new package of military assistance to ????????, that will help us to significantly enhаnce our defence capabilities against russian aggression.

Ukraine highly appreciates your support!

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) October 17, 2022