Італія надала Україні новий пакет військової допомоги

Жовтень, 18 в 7:59

Уряд Італії надав Україні новий пакет військової допомоги.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter.

За його словами, новий пакет допомоги допоможе значно підвищити обороноздатність Збройних сил України проти російського ворога.

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– Ми дуже вдячні уряду Італійської Республіки та міністру оборони Лоренцо Гуеріні за надання нового пакета військової допомоги, який допоможе нам значно підвищити нашу обороноздатність проти російської агресії. Україна високо цінує вашу підтримку! – написав Резніков.

We are very grateful to ???????? Government and Minister @guerini_lorenzo for providing the new package of military assistance to ????????, that will help us to significantly enhаnce our defence capabilities against russian aggression.

Ukraine highly appreciates your support! — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) October 17, 2022

На саміті країн Великої сімки (G7) президент Володимир Зеленський закликав уряди Італії та Франції якомога швидше надати Україні зенітні ракетні комплекси SAMP-T, призначені для протиповітряної оборони.