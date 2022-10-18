Рада збільшила видатки на оборону на 387 млрд грн

Жовтень, 18 в 15:02

Верховна Рада на засіданні 18 жовтня голосами 318 нардепів ухвалила за основу та в цілому законопроєкт №8126, яким передбачено внесення змін до закону про дербюджет на 2022 рік.

Зокрема йдеться про збільшення видатків на оброну на 387 млрд грн за рахунок внутрішніх запозичень.

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