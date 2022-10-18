Рада збільшила видатки на оборону на 387 млрд грн
Фото: Генштаб ЗСУ
Верховна Рада на засіданні 18 жовтня голосами 318 нардепів ухвалила за основу та в цілому законопроєкт №8126, яким передбачено внесення змін до закону про дербюджет на 2022 рік.
Зокрема йдеться про збільшення видатків на оброну на 387 млрд грн за рахунок внутрішніх запозичень.
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Як розподілили кошти:
- Міноборони отримає близько 365,2 млрд грн;
- МВС (Нацполіція, Держприкордонслужба, Нацгвардія та ДСНС) – 12,9 млрд грн;
- Служба безпеки України – 3,7 млрд грн;
- Головне управління розвідки Міноборони – близько 3,2 млрд грн;
- Адміністрації Держспецзв’язку – 1,3 млрд грн;
- Управління державної охорони – близько 600 млн грн;
- Служби зовнішньої розвідки – 45 млн грн.