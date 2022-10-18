Жовтень, 18 в 13:26

Міністерство закордонних справ запевняє, що дипломатичні установи США, Великої Британії, Канади, країн ЄС наразі продовжують функціонувати в Україні і нікуди не виїжджали.

Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

За його словами, Росія зараз намагається усіма силами посіяти паніку у суспільстві, тому поширює фейки про припинення функціонування іноземних дипломатичних представництв у Києві.

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Останній приклад – начебто закриття посольства Сербії, яке насправді виїхало із Києва ще в березні.

– Ми постійно підтримуємо зв’язок із іноземними посольствами, які повернулися до України після 24 лютого. Наразі жодна установа — США, Великої Британії, Канади, ЄС та багато інших — не повідомляли про наміри виїхати за межі української території. Всі на місці, – наголосив представник МЗС.

За словами Ніколенка, через те, що Росія продовжує масований обстріл Україні і Києва зокрема, деякі країни поновили рекомендації для своїх громадян виїхати за межі нашої держави. Аналогічно робить і Україна, коли йдеться про загрозу для українців за кордоном.

– Сприймаємо рекомендації Китаю та Єгипту саме як реагування на обстріли Росією Києва 10 жовтня, – зауважив Олег Ніколенко.

Речник МЗС нагадав, що тиждень тому російська армія поцілила по двох дипломатичних установах в Києві. Україна зі свого боку продовжуватиме докладати максимальних зусиль задля захисту дипломатичних установ в рамках міжнародного права.