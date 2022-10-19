Рада створила фонд ліквідації наслідків збройної агресії РФ

Жовтень, 19 в 15:09

Гроші, отримані від націоналізації майна, спрямовуватимуть до фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ проти України, за створення якого 18 жовтня проголосувала Верховна Рада.

Парламент голосами 251 нардепа ухвалив в цілому законопроєкт №8027, яким передбачено внесення відповідних змін до закону про державний бюджет України на 2022 рік.

– Джерелом наповнення будуть націоналізовані кошти та продаж націоналізованого майна. На армію гроші з нього не виділяють, хоча я таку пропозицію вносив, – пояснив нардеп Ярослав Железняк.

За його словами, кошти фонду спрямують на будівництво громадських будівель, реконструкцію та капітальний ремонт об’єктів критичної інфраструктури, на забезпечення житлом ВПО, які втратили його внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією РФ.

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Також за кошти фонду планується закупівля комп’ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних закладів, якщо воно було знищене, пошкоджене чи вкрадене.

Железняк сказав, що під час розгляду правок додали відновлення електро- та газопостачання після ударів РФ.