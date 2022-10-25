Жовтень, 25 в 13:57

Росія під час ракетного терору зруйнувала понад третину енергетичної галузі України. Агресор намагається ускладнити проходження зими для українців.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу у форматі онлайн на Міжнародній експертній конференції з питань відновлення, відбудови та модернізації України, яка триває в Берліні.

Він зазначив, що внаслідок російського терору зруйновано сотні тисяч об’єктів. Для окупантів немає різниці: це порт чи вокзал, школа чи лікарня, житловий будинок чи станція техобслуговування автомобілів, завод чи пекарня, елеватор із пшеницею чи електростанція.

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– Росія знищує все це. Знищує, щоб нам було важче проходити цю зиму, щоб українці якнайдовше не могли оправитися від цієї війни. Щоб ви якнайдовше не могли інтегрувати український економічний потенціал у загальноєвропейський. Ракетами та іранськими ударними дронами зруйновано понад третину самої лише енергетичної галузі… І це напередодні зими! Ми всі разом маємо цьому протистояти, – наголосив президент.

Зеленський закликав розглядати допомогу Україні з погляду чотирьох елементів безпеки, які потрібні нашій державі: безпека на землі, в небі, фінансова безпека та інституційна спроможність нашої держави.

Під час виступу президент також звернувся до країн Євросоюзу із закликом створити фінансовий Рамштайн для реконструкції та відновлення економіки України. Зеленський уточнив, що Україні негайно потрібно $17 млрд для відновлення зруйнованої інфраструктури – житла, лікарень, шкіл, дитсадків, транспортної та енергетичної інфраструктури. Проте Київ поки що “не отримав жодного центу на швидке відновлення”.