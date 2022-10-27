Жовтень, 27 в 18:04

Можливість застосування Росією ядерної зброї не залежить від ситуації на полі бою в Україні.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю італійському виданню Corriere della Sera.

Таким чином він відповів на запитання, чи поразка РФ у війні, деокупація Херсону, Донбасу та Криму може спровокувати Кремль на застосування ядерної бомби.

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– Я вважаю, що це непов’язані речі. Якщо Росія вирішила застосувати ядерну зброю, вона її застосує. Якщо вона не вирішила це зробити, а це залежить від тиску західного світу, вона її не застосує. Незалежно від того, що відбувається на полі бою, – наголосив президент.

Зеленський дав зрозуміти, що ядерний шантаж Кремля не змусить Україну відмовитися від звільнення своїх територій. Попри думку, що успіхи українських військ на полі бою можуть призвести до ядерної ескалації.

– Так що ж нам тоді не воювати за нашу землю? Логіка така, що нам тоді треба здатися, тому що вони, не дай Боже, будуть використовувати ядерну зброю. Ми не готові жити з такою логікою, – зазначив Зеленський.

Президент додав, що за цією логікою РФ так само може пригрозити ядерною зброєю, щоб захопити країни Балтії (Латвію, Литву та Естонію) та включити їх до складу “нового Радянського Союзу”.

Коментуючи фейки РФ, що Україна начебто може застосувати “брудну бомбу”, Зеленський назвав їх залякуванням та підготовкою до провокації.

– Ми вважаємо, що залякування може бути порожнім, тому що вони готують якусь провокацію. Вони можуть завдати ударів дронами, ракетами по відповідній інфраструктурі, для того щоб потім сказати: ми били по ній, тому що там щось виготовлялося, – пояснив глава держави.

Він уточнив, що таким чином Кремль може пробувати виправдати свої удари по Україні. І ці наративи спрямовані як на міжнародну спільноту, так і на російське населення.

Зеленський нагадав, що Україна вже звернулася до гендиректора Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаеля Гроссі та закликала представників МАГАТЕ терміново поїхати на об’єкти інфраструктури, на які натякає РФ, щоб перевірити їх.