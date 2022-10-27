Жовтень, 27 в 17:20

Заяви російських окупантів про начебто відступ з Херсону є інформаційною атакою та спробою виманити українські війська з інших напрямків.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю італійському виданню Corriere della Sera.

За словами українського лідера, наразі немає ознак втечі російських військ з міста.

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– Я не бачу, щоб вони бігли з Херсону. Це інформаційна атака, я не можу розголошувати все. Це така атака для нас, щоб ми пішли туди, щоб перекинули війська з інших небезпечних напрямків. Думаю, це була їхня інформаційна операція. Вони не готові залишити Херсон. Але вони знають, що, якщо ми досягнемо успіху, вони не матимуть змоги вийти, – наголосив Зеленський.

Президент відповів ствердно на запитання, чи йдеться про оточення російських військ на тому напрямку. За його словами, ворог знає про цю проблему й небезпечну ситуацію.

– Ми працюємо над цим… Їхні найбільш підготовлені солдати на своїх місцях. Ніхто не виїхав. Ми бачимо це і не віримо їм, – уточнив президент.

Він також назвав постановкою організовану окупантами так звану евакуацію цивільного населення з Херсону.

Крім того, Зеленський відповів ствердно на запитання, чи зможе Україна звільнити Херсон. Водночас він нагадав про високу ціну такої деокупації.

– Звичайно (зможе звільнити, – Ред.). Це складно, тому що ціною є люди. Ми ставимося до людей не так, як у Росії. Для неї неважливо, скільки людей помруть завтра. А для нас це дуже важливо. Ми не можемо просто казати: ідіть туди та помирайте, – пояснив глава держави.

Він уточнив, що саме тому Україна шукає шляхи для деокупації, просить у західних партнерів більше броньованої техніки, щоб зберегти життя людей.

Зеленський також зазначив, що РФ не планує зупинятися у війні проти України, оскільки бачить для себе лише одну місію: повну окупацію території нашої держави. Тому у Москви немає іншого плану – В чи С.

Нещодавно колаборанти в Херсоні та військове командування РФ почали поширювати інформацію про начебто переміщення на лівий берег Дніпра через контрнаступ ЗСУ.

З’являлися повідомлення, що російські окупанти тікають із Херсона, вивозять майно та документи.

Крім того, рашисти поширили фейк, що ЗСУ нібито планують масовані обстріли житлових кварталів Херсону. І під цим приводом окупанти почали вивозити людей з міста.