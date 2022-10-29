Жовтень, 29 в 14:45

Президент Володимир Зеленський розповів, що терміни завершення повномасштабної війни в Україні залежать від багатьох факторів.

Про це він поінформував під час спілкування зі студентами та професорсько-викладацьким складом Єльського університету.

Зеленський зазначив, що українці мають мотивацію захищати свою країну.

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– Закінчити війну в реальності складно. Це залежить від багатьох факторів. Ми показали свою стійкість, наш народ. І ми продовжуємо… Ми мотивовані тим, що у нас є, ми це і захищаємо… Ми йдемо до цілі. І ціль буде – буде перемога, я впевнений, – заявив він.

Водночас Зеленський наголосив, що терміни цієї перемоги у війні дуже залежать від підтримки країн-партнерів. У зв’язку з цим він подякував США за лідерську позицію в цьому питанні.

За словами Зеленського, ще одним важливим фактором є відсутність втомленості від війни у світової спільноти. В цьому контексті президент подякував журналістам, які не дають забути про ситуацію в Україні, і це впливає на рішення щодо підтримки нашої держави. Глава держави уточнив, що ця допомога “має бути потужна”.

– Також це залежить від суспільства РФ. А для цього потрібно діяти потужно, разом санкційно на Росію. І тоді їхнє суспільство буде розуміти, що вони також несуть відповідальність за їхній політичний вибір, вибір їхнього лідера, який несе терор у нашу державу, – пояснив президент.

Він уточнив, що всі перелічені фактори, які впливають на терміни закінчення війни, об’єднує один принцип: бажання.

– Коли усі ми будемо бажати закінчити цю війну перемогою, ця війна закінчиться якомога швидше. Все залежить від нашої внутрішньої мотивації… Тож спільне бажання. Ось від чого це залежить, – повідомив Зеленський.

За його словами, всі мають зрозуміти, що українці зараз захищають демократичні цінності Європи, США та інших народів від Азії до Африки.

Джерело: Telegram-канал Володимира Зеленського