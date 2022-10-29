Не можна повернутися до держави, яка була: Зеленський про пріоритети відбудови України

Жовтень, 29 в 17:22

Президент Володимир Зеленський назвав чотири пріоритети післявоєнної відбудови України.

Про це глава держави поінформував під час спілкування зі студентами та професорсько-викладацьким складом Єльського університету.

Він нагадав, що є велика програма післявоєнного відновлення України, якою займається українська влада. Перша її презентація відбулася в липні в швейцарському Лугано, на Конференції з питань відновлення України.

Зараз дивляться

Зеленський пояснив, що Київ хоче зібрати найкращий світовий досвід та програми, а також запросити найкращих архітекторів та науковців, які будуть відновлювати Україну після перемоги у війні.

– Не можна вже повернутися до тієї держави, яка була. Післявоєнна держава інша, – зазначив він.

Зеленський також перерахував пріоритети, якими керуватиметься влада під час відбудови:

1. Перший пріоритет – це безпека, до якої буде інших підхід. Йдеться про потужну систему безпеки не лише на кордонах, а й всередині України.

– Нам доведеться жити в інших умовах, обставинах. Нам доведеться жити з кордоном з РФ. Але ми знаємо, на що вони здатні. Тож нам потрібно будувати потужну систему безпеки – в школах, університетах, магазинах, в інших інституціях, – наголосив Зеленський.

2. Другий пріоритет – цифрова держава. Президент нагадав, що вже сьогодні українці спочатку через пандемію коронавірусу, а згодом через повномасштабну війну навчилися онлайн працювати, будувати бізнес, реєструвати та відкривати компанії, змінювати професію та отримувати освіту.

– Ми сьогодні бачимо, що відбудуємо цифрову державу. У нас є відповідне міністерство, і більшість державних послуг уже надаються онлайн… Менше державного впливу, менше чиновників – більше онлайн продукту і онлайн можливостей, – пояснив Зеленський.

Він запевнив, що максимальна кількість послуг в Україні будуть цифровізовані.

3. Третій пріоритет – високий рівень простоти ведення бізнесу, прозорий бізнес-клімат.

– Це дуже важливо, тому що Україна сьогодні тренд… Тож ми повинні зробити все, щоб не втратити цей тренд і повагу до України. І зробити все, щоб умови для бізнесу були простими, і щоб бізнес приїжджав до України, – заявив Зеленський.

Він додав, що Україні потрібні інвестиції, оскільки без них неможлива відбудова.

4. Четвертий пріоритет – майданчик для розвитку, для студентства та науки. Зеленський пояснив, що в Україні упродовж усіх років незалежності мало часу приділяли науці. Тож тепер це потрібно виправити.

Як відомо, 25 жовтня в Берліні (Німеччина) відбулася Міжнародна експертна конференція з питань відновлення та модернізації України. Виступаючи на ній у форматі відеозв’язку, Володимир Зеленський розповів про чотири складові допомоги Україні, які стосуються безпеки. Йдеться про безпеку в небі, на землі, фінансову безпеку та про інституційну спроможність нашої держави.

Крім того, він закликав створити фінансовий Рамштайн для реконструкції та відновлення української економіки.

Джерело: Telegram-канал Володимира Зеленського