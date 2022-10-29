Жовтень, 29 в 16:22

Президент Володимир Зеленський розповів, яке саме озброєння зараз першочергово потрібне Україні. Йдеться про системи протиповітряної та протиракетної оборони, танки та авіацію.

Про це глава держави поінформував під час спілкування з сенаторами США, студентами та професорсько-викладацьким складом Єльського університету.

Зеленський заявив, що РФ завдає ударів по енергетичних об’єктах України. Наразі пошкоджень зазнало 40% цієї інфраструктури.

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При цьому агресор використовує не лише ракети, а й іранські дрони-камікадзе. За словами президента, з 10 жовтня Росія запустила по території України 400 безпілотників, а з 24 лютого – тисячі ракет.

У зв’язку з цим Зеленський повідомив, що пріоритетним є надання нашій країні систем ППО та ПРО.

– Питання протиповітряної оборони, протиракетної оборони є найактуальнішим. Вони (окупанти, – Ред.) змушують наших людей не повертатися з-за кордону додому. А для нас це дуже важливо, щоб повертались сім’ї, а діти пішли до школи, в університети.. Для цього нам потрібно їх захистити, – зазначив він.

Крім того, глава держави відповів на запитання сенатора США Річарда Блюменталя, чи потрібні Києву американські зенітні ракетні комплекси Patriot.

– Якщо б ви нам дали системи Patriot, я б за ними сам до вас приїхав. Для нас це дійсно пріоритет. І будь-які системи, якщо чесно, ППО і ПРО дуже важливі, – заявив Зеленський, додавши, що вони дозволять зберегти життя українців.

Президент нагадав, що саме Сполучені Штати задають тренди в наданні Україні військової допомоги. Коли українській армії не вистачало артилерії калібру 155-мм, Вашингтон її надав, а після цього і країни Європи. Така ж ситуація була з реактивними системами залпового вогню (РСЗВ).

У зв’язку з цим Зеленський закликав США відкрити таке ж вікно можливостей і для надання Україні сучасних танків. Київ, зокрема, цікавлять американські танки Abrams.

– Питання танків. На жаль, США не дали нам танків. Ми дуже хотіли отримати Abrams. І якщо б була така можливість, ми знаємо, які конкретно європейці могли б нам додати підтримку щодо бронетехніки та інших танків. Ми з цим до вас звертаємось, – наголосив президент.

Він додав, що з перших днів повномасштабної війни закликав західних партнерів допомогти закрити небо над Україною.

– А це ППО, ПРО й авіація. Саме цього нам і не вистачає. Допомогти захистити нам наше небо, тож захистити наших дітей. Бо на землі Росія з нами нічого зробити не може, – підсумував Зеленський.

Напередодні Міністерство оборони США оголосило про новий пакет оборонної допомоги для України на $275 млн. До нього увійдуть боєприпаси для реактивних систем залпового вогню HIMARS, для артилерії, а також інше озброєння і техніка.

Джерело: Telegram-канал Володимира Зеленського