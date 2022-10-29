Системи ППО, танки Abrams, авіація: Зеленський назвав пріоритети у допомозі для ЗСУ
Президент Володимир Зеленський розповів, яке саме озброєння зараз першочергово потрібне Україні. Йдеться про системи протиповітряної та протиракетної оборони, танки та авіацію.
Про це глава держави поінформував під час спілкування з сенаторами США, студентами та професорсько-викладацьким складом Єльського університету.
Зеленський заявив, що РФ завдає ударів по енергетичних об’єктах України. Наразі пошкоджень зазнало 40% цієї інфраструктури.
При цьому агресор використовує не лише ракети, а й іранські дрони-камікадзе. За словами президента, з 10 жовтня Росія запустила по території України 400 безпілотників, а з 24 лютого – тисячі ракет.
У зв’язку з цим Зеленський повідомив, що пріоритетним є надання нашій країні систем ППО та ПРО.
– Питання протиповітряної оборони, протиракетної оборони є найактуальнішим. Вони (окупанти, – Ред.) змушують наших людей не повертатися з-за кордону додому. А для нас це дуже важливо, щоб повертались сім’ї, а діти пішли до школи, в університети.. Для цього нам потрібно їх захистити, – зазначив він.
Крім того, глава держави відповів на запитання сенатора США Річарда Блюменталя, чи потрібні Києву американські зенітні ракетні комплекси Patriot.
– Якщо б ви нам дали системи Patriot, я б за ними сам до вас приїхав. Для нас це дійсно пріоритет. І будь-які системи, якщо чесно, ППО і ПРО дуже важливі, – заявив Зеленський, додавши, що вони дозволять зберегти життя українців.
Президент нагадав, що саме Сполучені Штати задають тренди в наданні Україні військової допомоги. Коли українській армії не вистачало артилерії калібру 155-мм, Вашингтон її надав, а після цього і країни Європи. Така ж ситуація була з реактивними системами залпового вогню (РСЗВ).
У зв’язку з цим Зеленський закликав США відкрити таке ж вікно можливостей і для надання Україні сучасних танків. Київ, зокрема, цікавлять американські танки Abrams.
– Питання танків. На жаль, США не дали нам танків. Ми дуже хотіли отримати Abrams. І якщо б була така можливість, ми знаємо, які конкретно європейці могли б нам додати підтримку щодо бронетехніки та інших танків. Ми з цим до вас звертаємось, – наголосив президент.
Він додав, що з перших днів повномасштабної війни закликав західних партнерів допомогти закрити небо над Україною.
– А це ППО, ПРО й авіація. Саме цього нам і не вистачає. Допомогти захистити нам наше небо, тож захистити наших дітей. Бо на землі Росія з нами нічого зробити не може, – підсумував Зеленський.
Напередодні Міністерство оборони США оголосило про новий пакет оборонної допомоги для України на $275 млн. До нього увійдуть боєприпаси для реактивних систем залпового вогню HIMARS, для артилерії, а також інше озброєння і техніка.