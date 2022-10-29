Жовтень, 29 в 15:28

Першим кроком для дипломатичних переговорів України з РФ має стати вихід всіх окупаційних російських військ з території нашої держави.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування зі студентами та професорсько-викладацьким складом Єльського університету.

Він зазначив, що Київ зараз загалом не готовий розмовляти з кремлівським диктатором Володимиром Путіним та з російським режимом, який виступає під “брендом Путін”.

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– Мені в цілому вже складно сказати, хто такий президент Путін або що це. Путін сьогодні – це таке коло людей, це військово-політичне керівництво під “брендом Путін”, – заявив глава держави.

Зеленський нагадав, що РФ демонструє неповагу до суверенітету, свободи українців, їхнього вибору, до територіальної цілісності України. Неповага, зокрема, проявляється в присутності російських військ на українській території та у вбивствах, які чинять рашисти.

– Тож перший повинен бути крок (до переговорів, – Ред.) – треба вийти з наших територій, – наголосив Зеленський.

Він уточнив, що формат переговорів залежатиме від того, як саме окупанти залишать нашу країну: самостійно, або ж під тиском українських військових.

– Ти чекаєш, поки ми тебе видавимо, – це один крок для того, щоб після цього розмовляти. Це один формат діалогу, якщо це потім буде можливо. А інша справа – ти сам вийшов. Це більш м’який підхід чи перехід від війни до дипломатії, – заявив президент.

Він додав, що в цьому питанні багато що залежить від вибору військово-політичного керівництва РФ. Зеленський звернув увагу, що цей вибір Кремль та його оточення роблять саме для свого населення. Адже від рішення офіційної Москви залежить, скільки ще років росіяни перебуватимуть в ізоляції від цивілізованого світу.

– Вони обирають формат діалогу вже для свого суспільства: скільки років після цієї війни воно буде ізольовано від цивілізованого світу – 10-20 чи 100 років. Бо коли у тебе всі руки в крові – ніхто не хоче тиснути тобі руку, а відмитися дуже складно. Багато людей, багато життів, багато крові дітей на цих руках, – зазначив Зеленський.

Як відомо, на початку жовтня президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо неможливості переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним.

30 вересня український лідер наголосив, що Україна не проводитиме жодних переговорів із РФ, доки її президентом є Путін.

Джерело: Telegram-канал Володимира Зеленського