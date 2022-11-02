Уряд України готовий зробити все, щоб дати громадянам постачання електрики та тепла взимку. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 1 листопада.

– Ставка терористів на зиму – абсолютно прозора для всіх. І цей виклик має розглядатися саме як виклик усій Європі. Будь-які зимові труднощі Москва подаватиме у своїй пропаганді як нібито доказ неспроможності об’єднаної Європи. Разом маємо довести терористам, що неспроможність – це слово про них, а не про Європу, – вважає глава держави.