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Факти / Україна / Політика

Ми зробимо все, щоб дати людям електрику та тепло цієї зими – Зеленський

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Уряд України готовий зробити все, щоб дати громадянам постачання електрики та тепла взимку. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 1 листопада.

– Ставка терористів на зиму – абсолютно прозора для всіх. І цей виклик має розглядатися саме як виклик усій Європі. Будь-які зимові труднощі Москва подаватиме у своїй пропаганді як нібито доказ неспроможності об’єднаної Європи. Разом маємо довести терористам, що неспроможність – це слово про них, а не про Європу, – вважає глава держави.

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