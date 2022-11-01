Листопад, 01 в 11:20

Міністерство закордонних справ України закликає Велику двадцятку відкликати запрошення президента Росії Володимира Путіна відвідати саміт G20.

Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

Зустріч Групи двадцяти має відбутися 15-16 листопада в Індонезії. Раніше на саміт запросили президента України Володимира Зеленського.

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В українському МЗС вважають, що Путін, у якого руки по лікті в крові, не повинен сидіти за одним столом зі світовими лідерами.

– Путін публічно визнав наявність наказу про ракетні удари по українській цивільній та енергетичній інфраструктурі. Маючи руки по лікті в крові, він не повинен сидіти за одним столом із світовими лідерами, – наголосив Олег Ніколенко.

За його словами, запрошення Путіну на саміт треба скасувати, а саму Росію виключити із Групи двадцяти.

Раніше у Білому домі заявили, що президент США Джо Байден не має наміру зустрічатися з Путіним на саміті G20 на Балі.