Руки по лікті в крові: МЗС вимагає відкликати запрошення Путіна на саміт G20
Міністерство закордонних справ України закликає Велику двадцятку відкликати запрошення президента Росії Володимира Путіна відвідати саміт G20.
Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко.
Зустріч Групи двадцяти має відбутися 15-16 листопада в Індонезії. Раніше на саміт запросили президента України Володимира Зеленського.
В українському МЗС вважають, що Путін, у якого руки по лікті в крові, не повинен сидіти за одним столом зі світовими лідерами.
– Путін публічно визнав наявність наказу про ракетні удари по українській цивільній та енергетичній інфраструктурі. Маючи руки по лікті в крові, він не повинен сидіти за одним столом із світовими лідерами, – наголосив Олег Ніколенко.
За його словами, запрошення Путіну на саміт треба скасувати, а саму Росію виключити із Групи двадцяти.
Раніше у Білому домі заявили, що президент США Джо Байден не має наміру зустрічатися з Путіним на саміті G20 на Балі.