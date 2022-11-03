Листопад, 03 в 11:51

Комітет Верховної Ради з питань місцевого самоврядування підтримав звільнення міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова.

За словами народного депутата Ярослава Железняка, рішення ухвалили одностайно.

Згодом постанову про звільнення міністра зареєструють у Раді, де і проголосують найближчим часом.

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– Комітет ВРУ з питань місцевого самоврядування одностайно підтримав заяву про власну відставку Чернишова О.М. з посади міністра розвитку громад та територій України, – написав Железняк у Telegram.

Сам Олексій Чернишов переходить на роботу у НАК Нафтогаз і свій перехід аргументував енергетичною небезпекою, за яку він відповідає як голова штабу. Крім того, після звільнення Чернишова Кабмін може розглядати питання про його потенційне призначення на посаду у Нафтогаз.

Міністр розвитку громад та територій Чернишов прокоментував об’єднання Мінрегіону та Мінінфраструктури. За його словами, така реконфігурація опрацьовується і пов’язана зі скороченням витрат і кількості міністерств, але наразі про це говорити зарано.

Нагадаємо, 1 листопада Кабінет міністрів звільнив Юрія Вітренка з посади голови правління НАК Нафтогаз України.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що звільнення Юрія Вітренка не вплине на забезпечення ресурсом споживачів.

Фото: Мінрегіон