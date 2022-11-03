Листопад, 03 в 13:38

Прийнятним для України завершенням повномасштабної війни буде вихід російських окупаційних військ з усієї території нашої держави, включно із захопленим вісім років тому Кримом.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю іспанському виданню Cadena SER.

– Для початку, це те, що Росії немає в Україні. У нас є багато інших елементів, які ми намагатимемося реалізувати. Але абсолютний мінімальний знаменник – Росія не знаходиться на території України, – зазначив Кулеба.

Міністр відповів ствердно на запитання, чи означає це виведення військ РФ за міжнародно визнані кордони України, включно із деокупацією Криму. Кулеба закликав не робити постійно окремий акцент на півострові, оскільки він є такою ж територією України, як і Донецьк чи Луганськ.

Зараз дивляться

– Коли журналісти роблять цей наголос, кажучи “включно з Кримом”, вони створюють враження, ніби Крим — це щось справді особливе, до чого слід ставитися інакше. Але так бути не повинно, бо це просто інша частина території України, – наголосив очільник МЗС.

Він додав, що як би не ставилася до цього питання Росія, не варто підтримувати наратив, що Крим – це якась особлива територія.

Кулеба пояснив, що неважливо, коли РФ захопила ті чи інші території України. Так, Крим був окупований понад вісім років тому, а нещодавно Кремль оголосив про так звану анексію Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

– Але юридичне значення цієї анексії таке ж, як і анексії Криму, і воно дорівнює нулю. І до цього саме так потрібно ставитися, – заявив міністр.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що першим кроком для дипломатичних переговорів України з РФ має стати вихід всіх російських військ з території нашої держави.

Джерело: Cadena SER