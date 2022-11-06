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В Уряді розказали, які зарплати у жовтні отримали прем’єр Шмигаль та міністри

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
В Уряді розказали, які зарплати у жовтні отримали прем’єр Шмигаль та міністри
Фото: Урядовий портал

В Уряді відзвітували про рівень зарплат, які за жовтень отримали прем’єр Денис Шмигаль та члени Кабінету Міністрів.

Зокрема, фактична заробітна плата за жовтень очільника Уряду Дениса Шмигаля склала – 61 485,55 грн.

Нарахована прем’єр-міністру заробітна плата – 76379,56 грн: посадовий оклад – 54 478,57 грн; заробітна плата за час відрядження – 21 791,42 грн.

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Сума утриманих податків складала 14 894,01 гривень: податок із доходів фізичних осіб – 13748,32 грн; військовий збір – 1145,69 грн.

Юлія Свириденко, міністр економіки України, фактично отримала 61 509,08 грн зарплати.

Ольга Стефанішина, віцепрем’єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції за жовтень отримала – 61 491,44 грн.

Ірина Верещук, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України за минулий місяць фактично отримала – 61 514,44 грн.

Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України, у жовтні отримав 61 520,84 грн.

Олег Немчінов, міністр Кабінету Міністрів, у жовтні отримав 122 038,80 грн.

Олександр Ярема, держсекретар Кабінету Міністрів, отримав заробітну плату у розмірі 84 722,91 грн.

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Джерело: Урядовий портал
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