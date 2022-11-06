Листопад, 06 в 10:54

В Уряді розказали, які зарплати у жовтні отримали прем’єр Шмигаль та міністри

В Уряді відзвітували про рівень зарплат, які за жовтень отримали прем’єр Денис Шмигаль та члени Кабінету Міністрів. Зокрема, фактична заробітна плата за жовтень очільника Уряду Дениса Шмигаля склала – 61 485,55 грн. Нарахована прем’єр-міністру заробітна плата – 76379,56 грн: посадовий оклад – 54 478,57 грн; заробітна плата за час відрядження – 21 791,42 грн. Зараз дивляться Сума утриманих податків складала 14 894,01 гривень: податок із доходів фізичних осіб – 13748,32 грн; військовий збір – 1145,69 грн. Юлія Свириденко, міністр економіки України, фактично отримала 61 509,08 грн зарплати. Ольга Стефанішина, віцепрем’єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції за жовтень отримала – 61 491,44 грн. Ірина Верещук, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України за минулий місяць фактично отримала – 61 514,44 грн. Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України, у жовтні отримав 61 520,84 грн. Олег Немчінов, міністр Кабінету Міністрів, у жовтні отримав 122 038,80 грн. Олександр Ярема, держсекретар Кабінету Міністрів, отримав заробітну плату у розмірі 84 722,91 грн. Читайте Зарплати держслужбовців у 2022 році: у Кабміні оцінили можливість підвищення

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter