Звільнення України від окупантів: Зеленський зібрав чергове засідання Ставки

Листопад, 09 в 17:46

Президент України Володимир Зеленський зібрав чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому обговорили звільнення території країни від російських окупантів та укріплення державних кордонів.

Серед головних тем – ситуація на фронті, координування дій сил оборони для відбиття атак російської армії та звільнення всієї території України від загарбників.

Учасники Ставки також обговорили реалізацію заходів, спрямованих на укріплення та захист державного кордону України.

Зараз дивляться

Окремо вони розглянули стан забезпечення підрозділів озброєнням та боєприпасами, а також підготовку українських захисників до зимового періоду.

На зустрічі проаналізували перебіг відновлення об’єктів енергетики, які постраждали внаслідок масованих атак армії РФ, та заходи для протиповітряного захисту критичної інфраструктури України.

Були розглянуті питання проходження зимового періоду та шляхи мінімізації ризиків, спричинених російською агресією.

У засіданні взяли участь глава Офісу президента Андрій Єрмак, секретар РНБО Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник ГУР Кирило Буданов, очільник Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, командувачі військ оперативних напрямків.

До засідання Ставки також долучилися глава МВС Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, очільники силових відомств і правоохоронних органів.