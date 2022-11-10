Листопад, 10 в 14:45

Депутати Європарламенту схвалили угоди Євросоюзу про автомобільні вантажні перевезення з Україною та Молдовою.

Про це повідомляє прес-служба Європарламенту.

Дві нові угоди ЄС про автомобільні перевезення є реакцією ЄС на збої в транспортному секторі України та Молдови, спричинені війною Росії в Україні.

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Оскільки повітряний простір України закритий для цивільного руху, а морський експорт є строго обмеженим, Україні необхідно знайти альтернативні автомобільні маршрути для експорту своїх запасів зерна, палива, продуктів харчування та інших відповідних товарів.

Також страждає і економіка Молдови – країні теж потребує альтернативних транзитних маршрутів через ЄС та допомоги у транзиті українських товарів через свою територію.

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Угода щодо України схвалена 586 голосами, один голос проти, сім – утрималася. Угоду щодо Молдови підтримали 596 голосами, двоє – проти, сім утрималися.

Нові угоди тимчасово спрощують вантажні автомобільні перевезення, дозволяючи українським, молдавським та європейським перевізникам перетинати території один одного та працювати між ними без необхідності одержання відповідних дозволів.

Крім того, українські водії зможуть використовувати свої водійські права та сертифікати професійної компетентності для водіння в ЄС без необхідності мати міжнародне посвідчення водія.

Обидві угоди тимчасово діють із 29 червня 2022 року. Після того, як Європарламент схвалив їх, угоди тепер також потребують офіційного затвердження Радою ЄС.

Нагадаємо, що угоду з ЄС про лібералізацію транзитних та двосторонніх перевезень підписали 29 червня 2022 року.