Листопад, 17 в 19:29

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов детально пояснив кремлівським чиновникам, чому не варто знищувати українську енергетичну систему.

Відповідний коментар він оприлюднив на своїй Facebook-сторінці. Данілов зазначив, що кремлівським злочинцям, які перебувають при владі в РФ, варто заздалегідь подбати про те, щоб у їхніх тюремних камерах були світло та тепло.

У своєму коментарі секретар РНБО згадав Дмитра Пєскова – прессекретаря російського диктатора; Сергія Кирієнка – заступника глави адміністрації президента РФ; Євгена Пригожина – творця так званої фабрики тролів та ПВК Вагнера.

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Олексій Данілов заявив, що єдиний шанс на виживання для цих осіб – потрапити до камери української в’язниці. А тому їм варто уже зараз подбати про комфортні умови для себе.

– Росії не варто намагатися знищити українську енергетичну систему. Поясню чому. Для Пєскова, Пригожина та інших Кирієнків – діячів кремлівського режиму – єдиний шанс провести залишки життя в безпеці – це скористатися можливостями української пенітенціарної системи, яка з радістю їх прийме і давно з нетерпінням чекає. У зв’язку з цим їм слід завчасно подбати, щоб у їхніх камерах було тепло і світло, – наголосив Данілов.

Він також рекомендував кремлівським злочинцям вивчити інструкції та рекомендації проєкту Хочу жити, за допомогою якого російські окупанти можуть здатися в полон.

Раніше сьогодні речник Кремля Дмитро Пєсков фактично визнав, що РФ завдає ракетних ударів по українській енергетичній інфраструктурі, щоб примусити Україну до “переговорів” на умовах РФ. Пєсков оголосив, що відсутність світла і тепла в регіонах України начебто є наслідком дій української влади, яка не хоче розмовляти з Кремлем, поки той не виведе війська.

Як відомо, 15 листопада російські війська завдали найбільш масованого ракетного удару по території України від початку повномасштабної війни. Ворог випустив близько 90 ракет, з яких українська ППО збила понад 70. Було пошкоджено 15 об’єктів енергетичної інфраструктури.

17 листопада авіація РФ знову обстріляла територію України. Цього разу ворог націлився на підприємства Дніпропетровщини, а також об’єкти газодобувної галузі.

У компанії ДТЕК попередили, що в Україні можуть вимикати електропостачання на кілька днів через масштабні руйнування об’єктів енергетики.

Джерело: Facebook-сторінка Олексія Данілова