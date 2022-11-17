Листопад, 17 в 14:44

Київ може дати згоду на транзит російського аміаку до Одеси. Проте є ключова умова: спершу має відбутися обмін полоненими за формулою “всіх на всіх”.

Про це поінформував президент України Володимир Зеленський під час конференції Bloomberg New Economy Forum, відповідаючи на запитання.

– Щодо експорту аміаку. Ми можемо домовитися, тільки якщо буде реалізовано обмін “всіх на всіх”. Ми не хочемо торгувати з Росією, допомагати їм – вони наш ворог. Я сказав, що ми можемо погодитися, лише якщо вони обміняють усіх наших полонених на своїх полонених, – наголосив Зеленський.

Як відомо, транзит аміаку з РФ через трубопровід Тольятті – Одеса було зупинено на початку повномасштабної війни, 24 лютого. Його загальна протяжність становить 2,418 тис. км (з них 1,018 тис. км пролягають територією України).

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Після зупинки транзиту російська хімічна компанія Тольяттіазот, яка контролює російську частину трубопроводу, зупинила три з семи агрегатів аміаку, а інші працюють у режимі зменшеного навантаження.

Оператором української частини трубопроводу є державне підприємство Укрхімтрансаміак. Раніше аміак доставляли на Одеський припортовий завод і постачали на експорт.

Днями президент Володимир Зеленський прокоментував пропозицію ООН щодо відновлення поставок аміаку з РФ через Україну для вирішення проблеми глобальної нестачі добрив. Український лідер уточнив, що це можливо за умови, що Кремль поверне українських військовополонених.