Листопад, 17 в 16:00

Після перемоги у повномасштабній війні Україна стане джерелом нового глобального розвитку. Наша країна, зокрема, зможе замістити російське викопне паливо.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час звернення до учасників Bloomberg New Economy Forum.

– Коли ми відновимо територіальну цілісність і гарантуємо надійний мир, Україна стане потужним джерелом нового глобального розвитку. І це не просто про економіку, а саме про сучасну економіку… Україна здатна замістити чистою енергією брудне викопне паливо з Росії, – наголосив глава держави.

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Він уточнив, що Україна має значний потенціал у “зеленій” енергетиці та може стати головним партнером Євросоюзу в досягненні цілей декарбонізації. За словами Зеленського, клімат України, вільні площі, енергія сонця та вітру дозволять виробляти “зелену” електрику, собівартість якої буде конкурентною.

Зеленський зазначив, що за три роки до повномасштабного вторгнення РФ в Україні було збудовано 7 ГВт відновлюваної енергетики, і це далеко не весь потенціал. Крім того, наша держава здатна виробляти десятки мільйонів тонн “зеленого” аміаку, має потужну атомну енергетику та перспективи в біоенергетиці.

Зеленський звернув увагу, що саме на українську енергетику націлює свої ракетні удари Росія, і закликав світові компанії та держави приєднуватися до відбудови.

– Зараз маємо рішення однієї з найбільших австралійських приватних інвестиційних груп, яка зобов’язалася інвестувати перші $500 млн саме в ініціативу щодо “зеленого” зростання України в межах створення Фонду відновлення обсягом $25 млрд, – поінформував глава держави.

Він навів ще два приклади, як Україна може стати джерелом глобального розвитку:

1. За словами Зеленського, економіка сучасного світу потребує рідкоземельних металів (наприклад, літію чи графіту). А Україна має найбільші запаси в Європі деяких таких ресурсів. Крім того, наша держава має виробничі й транспортні потужності, потенціал у машинобудуванні.

2. Україна відіграє ключову роль в аграрному секторі.

– Світ побачив, що без українського експорту неможливо гарантувати глобальну продовольчу безпеку. Наша експортна зернова ініціатива вже допомагає стабілізації. І щойно ухвалено рішення подовжити її на 120 днів. Але пропозиція України – подовжити Чорноморську ініціативу безстроково, – заявив Зеленський.

Нещодавно єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон повідомила, що Європейський Союз не планує повертатися на рівні блоку до закупівель російського газу.