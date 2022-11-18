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Факти / Україна / Політика

“Компроміси” з РФ перетворять війну на інструмент міжнародних відносин – Подоляк

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Михайло Подоляк
Фото: Офіс президента

Україна не піде на жодні територіальні компроміси з Росією, оскільки це призведе до того, що війна стане інструментом у міжнародних відносинах, запевнив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

– Зрозумійте: будь-які територіальні “компроміси” не принесуть миру, а помножать жертви. Будь-які поступки РФ стануть перемогою Путіна, легалізують убивства та зроблять війну інструментом міжнародних відносин. Це означатиме хрест на міжнародному праві. Хтось дійсно цього хоче? – пише він у Twitter.

 

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Раніше Михайло Подоляк заявляв, що Росія політично і психологічно дозріє до справжніх переговорів щодо припинення війни лише після звільнення Донецька чи Луганська.

За його словами, наразі у російському суспільстві підтримка війни стрімко  падає, а самі військові дуже деморалізовані.

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