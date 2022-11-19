Листопад, 19 в 9:15

Одесу відвідала офіційна делегація членів Комітету з питань оборони Палати громад Великої Британії, яка зустрілася з мером Одеси Геннадієм Трухановим.

Про це повідомили у пресслужбі мерії.

– Залучення до Одеси європейської спільноти та компаній дозволить зробити наш регіон безпечним. Ми назавжди маємо закріпити у розумах людей, що Одеса — мультикультурне, інтернаціональне, європейське місто, — сказав Геннадій Труханов.

Крім того, однією з тем обговорення стала Всесвітня виставка EXPO-2030, на проведення якої претендує і Одеса.

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– EXPO – це дійсно гарний шанс проявити себе. Україні та Одесі, зокрема, є що продемонструвати. Тож ми дійсно сподіваємося, що ваше місто прийматиме цю виставку у 2030 році, – сказали члени Комітету з питань оборони Палати громад Великої Британії.

Також Геннадій Труханов презентував проєкт Євроатлантичний офіс, головна мета якого – сприяння миру та безпеці й покращення економічного та культурного життя Чорноморського регіону.

Джерело: odessa.online

Фото: odessa.online