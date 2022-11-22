Листопад, 22 в 19:56

Від початку повномасштабної війни Збройні сили України звільнили від російських окупаційних військ понад 1,8 тис. населених пунктів. Водночас залишилося деокупувати ще близько 2 тис.

Про це поінформував президент України Володимир Зеленський під час звернення до 104-го Конгресу мерів і голів муніципалітетів Франції.

Він зазначив, що російським окупантам вдалося тимчасово захопити частину території 10 областей України. У цих регіонах є понад 11 тис. населених пунктів, із яких потрапили під окупацію більш ніж 3,7 тис.

Зараз дивляться

– Це й великі міста, і маленькі містечка… Зараз ми бачимо в усіх цих населених пунктах одне – повну відсутність будь-яких можливостей нормально й вільно жити. Нам вдалося звільнити від російської окупації вже понад 1800 населених пунктів… А загалом міст і сіл, які нам іще належить звільнити й відновити, близько 2 тис. Мінімум десятки з них зруйновані ударами російської армії повністю, як Маріуполь чи Волноваха, – наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що наслідки російської окупації всюди схожі: загарбники мінують території, займаються масовим пограбуванням, руйнують будинки та критичну інфраструктуру. Загалом по Україні зруйновані чи пошкоджені обстрілами РФ сотні тисяч будинків та тисячі соціальних обʼєктів.

Українці в окупації можуть перебувати без звʼязку, електрики та водопостачання. Така ситуація, наприклад, склалася в нещодавно звільненому Херсоні.

– Що ми в ньому побачили? Із 300 тис. містян, які жили в Херсоні раніше, залишилися в місті близько 100 тис. У них не було нічого. Не було електрики та звʼязку. Не було води… Херсон завжди був мирним і спокійним південним містом. Тепер нам доведеться витратити роки, щоб залікувати його рани після російської окупації, – розповів глава держави.

Він уточнив, що в Херсоні російські війська грабували людей, вивозили все цінне, знищили обладнання, необхідне для повернення звʼязку і теплопостачання, а також замінували адміністративні будівлі, деякі з яких довелося підірвати.

Зеленський додав, що руйнування інфраструктури та мінування є свідомою політикою РФ. Крім того, агресор влаштовує на захоплених територіях справжній терор та репресії.

А перед зимою Росія вдалася до ракетного терору, зруйнувавши майже половину енергетичної інфраструктури України. Як наголосив Зеленський, Кремль поставив завдання й далі бити по енергетичних обʼєктах, щоб “перетворити холод зими на зброю масового знищення”.

Президент пояснив, що саме тому Україна дуже вдячна всім, хто надає підтримку нашій державі в сфері оборони, фінансів, відбудови. Оскільки це “буквально допомога порятунку життя”.

Зеленський нагадав, що на початку грудня планується конференція щодо швидкої відбудови України вже зараз. Він запросив французьких мерів та голів муніципалітетів приєднатися до цих зусиль.