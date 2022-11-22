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Факти / Україна / Політика

Зима не буде легкою прогулянкою: Зеленський про чергове засідання Ставки

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Зима не буде легкою прогулянкою: Зеленський про чергове засідання Ставки
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський сьогодні провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, де обговорили три надважливі питання.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

За словами Зеленського, учасники Ставки розглянули питання щодо проходження зимового періоду та забезпечення нашої армії зброєю та технікою.

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Члени засідання обговорили захист об’єктів енергетичної інфраструктури та забезпечення якісної роботи об’єктів впродовж зими.

– Вона [зима] не буде легкою прогулянкою, але ми неодмінно вистоїмо, і перемога буде за нами, – наголосив президент України.

Також Володимир Зеленський заслухав інформацію про ситуацію на фронті від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та командувачів військ стратегічних напрямків.

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Нагадаємо, що війна в Україні триває вже 272 дні.

Джерело: Офіс президента
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