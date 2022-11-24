Листопад, 24 в 16:07

Народні депутати пропонують штрафувати за несанкціоноване поширення інформації про прильоти російських ракет до об’єктів інфраструктури України.

Відповідний проєкт закону №8218 опубліковано на сайті парламенту.

Автори законопроєкту пропонують внести зміни до ст. 114-2 Кримінального кодексу України.

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Зокрема, пропонується встановити штрафи за поширення інформації про ракетні удари (вогневу поразку) об’єктів критичної інфраструктури, органів держвлади, місцевого самоврядування, комунальних підприємств тощо.

Штрафи будуть застосовуватись у тому випадку, якщо інформація про удари не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом ЗСУ, Міністерством оборони, Головним управлінням розвідки Міноборони, СБУ та іншими держорганами.

Для порушників передбачено штрафи у розмірі від 1000 (17 тис. грн) до 3000 (51 тис. грн) неоподатковуваних мінімумів, громадські роботи від 200 до 240 годин або виправні роботи на строк до 2 років.