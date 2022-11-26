Листопад, 26 в 13:58

У суботу, 26 листопада, в Києві зустрілися прем’єр-міністри країн Люблінського трикутника: Денис Шмигаль (Україна), Матеуш Моравецький (Польща) та Інгріда Шимоніте (Литва). Вони обговорили існуючі виклики та підписали спільну заяву.

Як інформує журналіст Фактів ICTV, це вже друга зустріч у такому форматі.

Прем’єри наголосили: символічно, що зустріч відбулася в День вшанування пам’яті жертв Голодоморів-геноцидів. За словами Моравецького та Шимоніте, нині Росія влаштовує схожий штучний голод у понад 70 країнах Африки та Азії. Тож країни-партнери України налаштовані допомогти у розблокуванні портів.

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Вони також пообіцяли надати Україні генератори, щоб наша держава пережила зиму. А Литва затвердила пакет енергетичної допомоги Україні на понад €2 млн.

Звільнення територій, санкції та покарання РФ: Шмигаль, прем’єри Литви та Польщі ухвалили заяву / 4 фотографии

Як наголосив за підсумками зустрічі голова Кабінету міністрів Денис Шмигаль, Україну, Польщу та Литву “єднають спільні цінності й бачення щодо протидії російській агресії” та наближення перемоги нашої держави.

– У форматі Люблінського трикутника ми обговорили актуальні питання та виклики, а також підписали спільну заяву, в якій узгодили низку наших позицій… Останній рік довів, наскільки важливою є єдність наших країн і народів, – уточнив Шмигаль.

Про що йдеться в заяві України, Польща та Литви

Як поінформував Денис Шмигаль, у спільній заяві прем’єри трьох країн-учасниць Люблінського трикутника:

Підтвердили готовність активізувати дискусію в НАТО щодо вступу України до цього військового блоку. Прем’єри нагадали, що в 2023 році у Вільнюсі відбудеться саміт НАТО. Моравецький і Шимоніте висловили надію на досягнення відчутного прогресу в питанні майбутнього членства України.

Очільники урядів наголосили на важливості посилення військової, фінансової та гуманітарної допомоги Україні. Йдеться, зокрема, про поставки військової, оборонної техніки та озброєння, поглиблення співпраці в сфері розвитку українського оборонно-промислового потенціалу.

Вони також підтвердили участь у відновленні України, в реконструкції інфраструктури, пошкодженої обстрілами РФ, зокрема в рамках Плану швидкого відновлення, Фонду відновлення України, Трастового фонду Світового банку.

Прем’єри відзначили прогрес, якого досягнула наша держава під час виконання семи рекомендацій Єврокомісії щодо вступу до ЄС. Вони підтримали початок переговорів про вступ України до Євросоюзу одразу після ухвалення Європейською комісією позитивної оцінки з приводу рекомендацій.

Шмигаль, Моравецький та Шимоніте засудили: воєнні злочини, вчинені російськими військами проти українців; примусову депортацію до РФ тисяч громадян України, зокрема дітей; продовження атак окупантів навколо українських ядерних об’єктів та незаконне захоплення Запорізької АЕС, використання станції як військової бази; організацію Кремлем незаконних псевдореферендумів та спробу анексії Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей України.

Окремо прем’єри закликали міжнародну спільноту визнати звільнення всіх окупованих територій України спільною метою.

– Прем’єр-міністри… закликали міжнародну спільноту визначити відновлення територіальної цілісності України, звільнення всієї тимчасово окупованої території України чіткою спільною метою. Відзначили успішність військових дій України на півдні та сході країни як важливу складову, спрямовану на завершення звільнення території України від РФ, – наголошується в заяві.

Польща та Литва підтвердили готовність допомагати в наданні регулярної бюджетної підтримки ЄС для України протягом 2023 року.

У заяві також згадано важливу роль України в забезпеченні глобальної продовольчої безпеки та необхідність розширення ініціативи щодо експорту зерна.

Прем’єри наголосили на важливості подальшого посилення санкцій проти РФ з метою підриву спроможності Кремля продовжувати війну проти України. Йдеться про міжнародну ізоляцію Росії, виключення її з міжнародних організацій. Окремо відзначена важливість посилення міжнародних санкцій проти Білорусі, яка допомагає Москві в її агресивній війні.

Шмигаль, Шимоніте та Моравецький торкнулися в заяві й теми відповідальності РФ за всі злочини на території України, включно зі злочином агресії. Вони наголосили на важливості розслідування воєнних злочинів російських посадових осіб та підтримали створення міжнародно-правового механізму компенсації завданої Україні шкоди.

Джерело: Telegram-канал Дениса Шмигаля

Фото: Telegram-канал Дениса Шмигаля, Факти ICTV