До Києва прибули глави МЗС семи країн Євросоюзу

Листопад, 28 в 13:50

Міністри закордонних справ Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії та Швеції прибули сьогодні до Києва, щоб обговорити подальшу підтримку України у протидії російській збройній агресії.

Про це повідомив у Twitter глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич і показав спільне фото зі столичного вокзалу.

За його словами, планується зустріч з найвищими посадовцями України.

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– Це найбільша група міністрів, яка відвідала Україну з початку російської агресії. Головне питання – як ще більше підтримати Україну, – наголосив дипломат.

Ziemeļu Baltijas valstu ārlietu ministri apmeklē Kijivu un tiekas ar Ukrainas augstākajām amatpersonām, tā ir lielākā ministru grupa, kas kopš Krievijas agresijas sākuma apmeklē Ukrainu. Galvenais jautājums, kā vēl vairāk atbalstīt Ukrainu ???????????????????????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???? ????????

????M.Mikulenas pic.twitter.com/BOeby9VXeN — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) November 28, 2022

Прем‘єр-міністр Денис Шмигаль вже зустрівся з європейськими дипломатами і уточнив теми переговорів:

– Основними темами нашої зустрічі були зброя, фінанси та санкції проти агресора. У дев’ятому санкційному пакеті розраховуємо на повноцінне відключення російських банків від SWIFT та заборону в’їзду в ЄС громадян держави-терориста. Значну увагу також приділили енергетичній сфері й обстрілам РФ нашої критичної інфраструктури.

Фото: Денис Шмигаль