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Факти / Україна / Політика

До Києва прибули глави МЗС семи країн Євросоюзу

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Шмигаль та сім глав МЗС країн ЄС
Фото: Depositphotos

Міністри закордонних справ Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії та Швеції прибули сьогодні до Києва, щоб обговорити подальшу підтримку України у протидії російській збройній агресії.

Про це повідомив у Twitter глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич і показав спільне фото зі столичного вокзалу.

За його словами, планується зустріч з найвищими посадовцями України.

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– Це найбільша група міністрів, яка відвідала Україну з початку російської агресії. Головне питання – як ще більше підтримати Україну, – наголосив дипломат.

Прем‘єр-міністр Денис Шмигаль вже зустрівся з європейськими дипломатами і уточнив теми переговорів:

– Основними темами нашої зустрічі були зброя, фінанси та санкції проти агресора. У дев’ятому санкційному пакеті розраховуємо на повноцінне відключення російських банків від SWIFT та заборону в’їзду в ЄС громадян держави-терориста. Значну увагу також приділили енергетичній сфері й обстрілам РФ нашої критичної інфраструктури.

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Фото: Денис Шмигаль

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