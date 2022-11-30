У ВР пропонують деяким засудженим проходити військову службу

Листопад, 30 в 14:11

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонують дозволити деяким засудженим проходити військову службу під час мобілізації.

Нардепи вже зареєстрували відповідний законопроєкт №8243.

Його ініціатором виступив народний депутат Артем Дмитрук.

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У пояснювальній записці зазначається, шо статтею 616 Кримінального процесуального кодексу України

передбачається можливість скасування запобіжного заходу для проходження військової служби за призовом під час мобілізації.

Автори законопроєкту пропонують дозволити мобілізацію за бажанням деяких засуджених. Йдеться про засудження за корупцію, порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння.

Таким засудженим пропонують дозволити проходити військову службу, якщо їм призначили покарання у вигляді:

виправних робіт;

службового обмеження для військовослужбовців;

обмеження волі;

позбавлення волі не більше ніж на 5 років, якщо суд, враховуючи тяжкість кримінального правопорушення, дійде висновку про можливість виправдання засудженого без відбування покарання, він може ухвалити рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням.

Пропонується, що дозвіл проходити військову службу будуть видавати суди.

Автори документа пропонують звільняти засуджених чи обвинувачених від покарання або ж зарахувати у строк відбування покарання часу проходження військової служби.