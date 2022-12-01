Грудень, 01 в 20:55

Верховна Рада України ухвалила заяву до парламентів та урядів іноземних країн щодо реформування ООН та нелегітимності перебування Росії в складі цієї організації, а також про визнання російського режиму терористичним.

Як повідомив нардеп від Голосу Ярослав Железняк, за проєкт постанови № 8229 проголосували 314 народних обранців.

Фактично вперше Україна на рівні держави офіційно заявила про нелегітимність перебування РФ в ООН.

Зараз дивляться

Авторами заяви є група народних депутатів, зокрема керівництво ВР.

У пояснювальній записці вони зазначають, що ООН є ключовою міжнародною організацією, на яку покладено відповідальність підтримувати мир та безпеку у світі. Водночас тимчасова окупація Криму та окремих територій Донбасу з 2014 року, а також повномасштабне вторгнення РФ в Україну продемонстрували, що ООН не може повноцінно виконувати покладені на неї обов’язки. Адже РФ може заблокувати за допомогою вето будь-яке рішення Радбезу ООН.

– Окрім того, РФ перебуває в ООН нелегітимно. Хоча Росія претендує на продовження членства СРСР, насправді 26 грудня 1991 року Рада Республік Верховної Ради СРСР чітко зазначила, що “зі створенням Співдружності Незалежних Держав СРСР як держава і суб’єкт міжнародного права припиняє своє існування”. І тому РФ не може набути статусу держави-продовжувача СРСР. Всі ці фактори обумовлюють нагальність питання про реформування ООН, – наголошується в записці.

В ухваленій заяві Верховна Рада:

1. Констатувала нелегітимність перебування РФ в ООН.

2. Висловилася за докорінну реформу ООН. Йдеться не лише про збільшення кількості постійних і непостійних членів, а й про обмеження застосування права вето.

3. Закликала парламенти та уряди іноземних держав:

негайно вжити заходів для усунення РФ від використання прав і обов’язків, що випливали з членства СРСР в ООН;

підтримати реформу організації, особливо Ради Безпеки ООН (йдеться про право вето постійних членів);

визнати РФ країною-спонсором тероризму, а російський політичний режим – терористичним;

запровадити обмеження проти членів усіх політичних партій РФ, які відповідальні за розв’язання агресії проти України;

активізувати зусилля щодо створення спецтрибуналу для притягнення вищих посадових осіб РФ до відповідальності за злочин агресії проти України;

долучитися до розробки компенсаційного механізму, який би забезпечив відшкодування Україні завданої РФ шкоди;

посилити військову, фінансову та гуманітарну допомогу Україні.

Як пояснював постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, для виключення РФ з Радбезу ООН має спочатку змінитися позиція постійних членів організації щодо цього питання. Позиція нашої держави полягає в тому, що РФ не є членом Радбезу ООН, оскільки присутня там на місці колишнього СРСР.

Джерело: Telegram-канал Ярослава Железняка