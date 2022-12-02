В Україні – новий віцепрем’єр: що відомо про Олександра Кубракова

Грудень, 02 в 11:02

Олександр Кубраков із 1 грудня 2022 року обіймає посаду віцепрем’єра – міністра інфраструктури та регіонального розвитку.

Його призначення цього дня підтримали депутати Верховної Ради України, попередньо звільнивши з посади міністра інфраструктури України.

Очолював це міністерство Олександр Кубраков із 20 травня 2021 року.

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Що відомо про Олександра Кубракова

Народився Олександр Кубраков 20 серпня 1982 року в Першотравенську Дніпропетровської області.

За освітою – маркетолог. Опанував фах Олександр Кубраков у Київському національному економічному університеті ім. В. Гетьмана.

Почав трудову діяльність у 2004 році на посаді маркетинг-менеджера в ЗАТ Пріоком.

Через два роки очолив відділ у компанії Київстар.

У 2007 році почав керувати управлінням стратегічного маркетингу у банку Фінанси та Кредит.

Через два роки знову повернувся до компанії Київстар на керівну посаду – начальника відділу маркетингу фіксованого бізнесу.

Із 2011 до 2015 року Олександр Кубраков був радником міського голови Києва.

Відразу після цього він очолив проектний офіс Міністерства юстиції.

За рік почав керувати сектором телекомунікацій та IT в Офісі ефективного регулювання.

У серпні 2019 року став народний депутатом України від партії Слуга народу, а вже 19 листопада розпорядженням Кабінету Міністрів України Олександра Кубракова призначили на посаду голови Державного агентства автомобільних доріг України.

Укравтодор Кубраков полишив у 2021 році, коли його призначили міністром інфраструктури, а вже 1 грудня 2022 року він очолив нове міністерство – інфраструктури та регіонального розвитку.

Джерело: Укравтодор

Фото: Укравтодор