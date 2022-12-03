Росія навіть гадки не має: Данілов про таємну допомогу Україні від Заходу

Грудень, 03 в 7:43

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов запевнив, що у Кремлі й гадки не мають про ту допомогу, яку Україна отримує від своїх західних партнерів, бо не про все можна зараз розповідати.

– Прийде час, коли буде наша перемога. І якщо країни вирішать і скажуть, що готові так само публічно говорити про свою допомогу – це їхнє право, право кожної країни. Ми його поважаємо, – заявив він в ефірі програми Є питання.

За його словами, наразі важливо лише те, що ця допомога надається, тому “росіяни навіть не уявляють, що їх чекає після нашої перемоги завдяки тій зброї, яку надають нам наші партнери”.

Зараз дивляться

До речі, нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов говорив, що найкраще рішення, яке допоможе розв’язати проблему з електропостачанням в Україні, – це надання ракет дальністю понад 800 км.

На його думку, тоді українці зможуть зекономити гроші на генераторах.

Фото: РНБО