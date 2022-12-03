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Факти / Україна / Політика

Росія навіть гадки не має: Данілов про таємну допомогу Україні від Заходу

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Олексій Данілов

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов запевнив, що у Кремлі й гадки не мають про ту допомогу, яку Україна отримує від своїх західних партнерів, бо не про все можна зараз розповідати.

– Прийде час, коли буде наша перемога. І якщо країни вирішать і скажуть, що готові так само публічно говорити про свою допомогу – це їхнє право, право кожної країни. Ми його поважаємо, – заявив він в ефірі програми Є питання.

За його словами, наразі важливо лише те, що ця допомога надається, тому “росіяни навіть не уявляють, що їх чекає після нашої перемоги завдяки тій зброї, яку надають нам наші партнери”.

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До речі, нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов говорив, що найкраще рішення, яке допоможе розв’язати проблему з електропостачанням в Україні, – це надання ракет дальністю понад 800 км.

На його думку, тоді українці зможуть зекономити гроші на генераторах.

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Фото: РНБО

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