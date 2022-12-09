Грудень, 09 в 12:08

Дух України – це дух вільного світу, і він має перемогти у розв’язаній Росією повномасштабній війні.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на заході видання Time, присвяченому оголошенню визначних людей та подій 2022 року.

Як відомо, журнал Time назвав Володимира Зеленського та дух України людиною року 2022.

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Під час виступу глава держави зазначив, що для нього честь представляти “боротьбу українців і дух України”.

– Це дух свободи, який відгукується в душах стількох людей по всьому світу. Історії героїв, які воюють за незалежність, – це й ваші історії, – заявив він.

Зеленський додав, що цей дух відомий різним поколінням різних народів по всьому світу. Його втіленням стали українські чоловіки та жінки, котрі приєдналися до Сил оборони, щоб захистити свою країну та свободу.

– Лікарі, які рятують поранених під бомбами під час блекаутів чи в окупації, незважаючи ні на що. Це людяність, яку ми всі так цінуємо. Фермери, які обробляють землю навіть там, де не стихає гуркіт артилерії. Це природне прагнення жити й дбати про свої родини, про свої громади. Журналісти, які поширюють правду. Це історія протидії тиранам, яка почалася ще тоді, коли й слова такого не було – журналістика. Це те, що надихає на всіх континентах, – розповів Зеленський.

Нагадав президент і про роль юристів, які ще не бачать перемоги на полі бою, проте вже працюють, щоб воєнні злочинці були покарані.

Він уточнив, що коли перемагає свобода, а тиранія руйнується, люди по всьому світу “усміхаються однаково”.

– Це і є дух! Ви вже бачили дух України на обкладинках журналу Time… Хоч то були не українці, але то були сміливість, волелюбність, солідарність, креативність і цілеспрямованість, які давно знайомі людству і які цьогоріч об’єднали світ кольорами нашого національного прапора і здобутками наших людей. Це дух вільного світу. І давайте зробимо все, щоб наш дух переміг! – наголосив Зеленський.

Він подякував присутнім за підтримку України.

Варто зазначити, що президент України Володимир Зеленський також став людиною 2022 року за версією британського видання Financial Times.

Водночас видання Politico назвало Володимира Зеленського найвпливовішою людиною року, а російського диктатора Володимира Путіна – найбільшим лузером.

Джерело: Telegram-канал Володимира Зеленського