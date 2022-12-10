Росія та Іран сформували “вісь зла”, світ має реагувати – Подоляк

Грудень, 10 в 15:07

Військова співпраця Ірану та Росії стосується не лише України, а й безпеки у світі загалом, тому він має реагувати.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter прокоментував плани Ірану надати РФ балістичні ракети в обмін на російські військові технології.

– Вісь зла сформована. Іран планує надати Росії сотні балістичних ракет, знаючи, що їх використають для війни в Європі. Росія допомагає Ірану військовими (ядерними?) технологіями для підпалу БС. Це вже не питання України. Це питання глобальної безпеки. Будемо мовчки спостерігати? – написав він.

Зараз дивляться

Вісь зла сформована. Іран планує надати Росії сотні балістичних ракет, знаючи, що їх використають для війни в Європі. Росія допомагає Ірану військовими (ядерними?) технологіями для підпалу БС. Це вже не питання ????????. Це питання глобальної безпеки. Будемо мовчки спостерігати? — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) December 10, 2022

Днями ЗМІ повідомили з посиланням на джерела у США, що Росія зробила нове замовлення у Ірану на кількасот ракет та дронів.

Водночас поки невідомо, чи ця зброя вже відвантажена для відправлення.