Проблем з ухваленням закону про медіа немає: Железняк впевнений, що знайдуть компроміс

Грудень, 11 в 18:25

Наступного тижня Верховна Рада може розглянути закон про медіа, ухвалений у першому читанні 30 серпня. Перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп від Голосу Ярослав Железняк вважає, що попри вагомі правки до законопроєкту у фінальному читанні парламентарі дійдуть згоди.

– Я не думаю, що у нас є проблема з прийняттям цього закону. Думаю, що на наступному пленарному тижні його ухвалять, оскільки це одна з умов для членства України в Євросоюзі, – заявив він в ефірі телемарафону.

Железняк переконаний, що компроміс буде знайдено.

– Побачимо фінальну редакцію, але мені здається, що до другого читання, враховуючи, що у нас була надзвичайно велика кількість часу – три тижні на подавання правок, і зараз комітет їх відпрацьовує, зокрема і з послом ЄС, з віцепрем’єркою з питань євроінтеграції проводяться постійні консультації – я думаю, що знайдемо компроміс, – підсумував народний депутат.

Зараз дивляться

30 серпня Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт Про медіа, необхідний для старту переговорів про вступ України до ЄС.