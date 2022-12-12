Грудень, 12 в 12:41

Представників країн Великої сімки та Європейського Союзу запросили до участі у втіленні в Україні містобудівної реформи, зокрема до формування Містобудівної палати і розробки відповідних документів для її функціонування.

Про це за підсумками робочої зустрічі з представниками посольств цих країн заявив віцепрем’єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков, повідомляє пресслужба відомства.

Під час зустрічі обговорювали ухвалення реформаторського законопроєкту #5655, який створить необхідні умови для цифровізації сфери будівництва та ефективного управління процесами відбудови, йдеться в повідомленні.

Зараз дивляться

– Попереду на нас чекає багато змін у сфері містобудування, яка після об’єднання також належить до сфери відповідальності міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури. Зокрема, наступного тижня у Верховній Раді планується голосування законопроєкту #5655 – щодо цифровізації процедур у містобудуванні та автоматизації процесів. Філософія цього закону в усуненні чиновників з максимальної кількості процедур, особливо у питаннях видачі дозвільної документації. Таким чином, ми мінімізуємо корупційні ризики і значно покращимо бізнес-клімат в сфері будівництва, — цитує пресслужба віцепрем’єра.

Окрім цього, за його словами, суттєво посилюються інструменти притягнення до відповідальності порушників.

– У створеній електронній системі кожне рішення учасників будівельного процесу матиме чіткий цифровий слід, а отже, нікому не вдасться уникнути відповідальності за незаконні дії, – додав Кубраков.

Він також зазначив, що завдяки переведенню багатьох процедур у цифру, широке коло зацікавлених сторін, зокрема органи містобудування, регулятори та учасники ринку, зможуть моніторити хід виконання проєкту.

Також він наголосив, що у законопроєкті було враховано усі зауваження Національного агентства з питань запобігання корупції в повному обсязі.

– Для нас важливо, що ключовий антикорупційний орган підтримує цю реформу. Ми розуміємо, що без відкритості та прозорості повноцінна реформа не вдасться. Цією реформою ми прагнемо нарешті перейти від командно- адміністративних типів відносин між державою, бізнесом та громадськістю до сервісних та клієнтоорієнтованих. Це особливо необхідно саме зараз, коли Україна готується до наймасштабнішої відбудови в історії незалежності, – зазначив Кубраков.

За результатами зустрічі, представників країни G7 та ЄС запросили до спільної імплементації реформи у сфері містобудування, зокрема у створенні Містобудівної палати та низки нормативних актів, які забезпечать її роботу.

Нагадаємо, законопроєкт #5655 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності наразі готується до розгляду в другому читанні у Верховній Раді.