Грудень, 12 в 12:53

Станом на сьогодні важко прогнозувати, коли саме відбудуться чергові вибори до Верховної Ради України, з огляду на повномасштабну війну та складну ситуацію на фронті.

Про це розповіла голова партії Слуга народу, нардеп Олена Шуляк в інтерв’ю РБК-Україна.

Як відомо, чергові вибори народних депутатів ВР мали б відбутися 29 жовтня 2023 року. За словами Шуляк, через повномасштабне вторгнення військ РФ тепер складно передбачити, коли буде проведено голосування.

Зараз дивляться

Нардеп висловила сподівання, що в 2023 році точно буде перемога України у війні. Проте зараз не на часі робити прогнози щодо виборів, зважаючи на складні бої, зокрема на Сході нашої держави.

– Ми знаємо, що в 2023 році (буде перемога України, – Ред.). Ми ухвалювали бюджет перемоги, тому 2023 рік – це рік перемоги, для нас це однозначно. Але прогнозувати зараз вибори, розуміючи, яка складна ситуація на фронті, це трошки блюзнірство, – зазначила Шуляк.

Вона пояснила, що поки що можна обговорювати низку проблемних питань, які можуть виникнути під час організації майбутніх виборів. Йдеться, зокрема, про гендерну квоту жінок та технічних кандидатів.

– Є статистика, яка свідчить про те, що на місцевих виборах 63% відмов – це були відмови жінок, яких використовували просто як технічних кандидатів. Ми після перемоги будемо готуватися до нових виборів, тому постає питання, а чи потрібно зараз обговорювати цю проблематику з технічними кандидатами, вносити зміни до законодавства? На мій погляд, потрібно, – пояснила нардеп.

Ще одне дискусійне питання, за словами Шуляк, стосується використання відкритих списків. Шуляк вважає неправильним говорити зараз, що на виборах можливі лише відкриті списки, оскільки після завершення війни такий підхід може порушити баланс під час виборчого процесу.

– Є території, де практично немає людей, і тоді представництво одного регіону буде набагато більше, ніж іншого, – розповіла вона.

Крім того, існує невирішене питання з внутрішньо переміщеними особами, громадянами, які зараз перебувають за кордоном. Технічно провести там голосування дуже складно.

– Чи на часі зараз проводити таку дискусію? На мою думку, так, можна обговорювати, сідати за круглий стіл об’єднаною парламентською оборонною коаліцією, і казати: у нас є такі проблеми, і їх треба спільно вирішити, – додала Шуляк.

Згідно зі ст. 83 Конституції України, в разі закінчення строку повноважень Верховної Ради під час дії воєнного стану її повноваження автоматично продовжуються до дня першого засідання першої сесії ВР нового скликання, обраної після скасування воєнного стану.