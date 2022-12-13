Грудень, 13 в 12:56

В українському Міністерстві закордонних справ заявили, що вже не дивуються черговим запереченням іранської сторони щодо постачання Тегераном зброї для Росії.

Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Під час технічної зустрічі українські експерти надали представникам Тегерана достатньо доказів щодо сотні зафіксованих фактів обстрілів України іранськими дронами.

Зараз дивляться

– Нас не дивують чергові заперечення з боку Ірану щодо постачання зброї Росії, – зауважив Олег Ніколенко.

За його словами, як би Тегеран не відкручувався, українська сторона дала чітко зрозуміти, що наслідки підтримки війни проти України для Ірану будуть набагато масштабнішими, ніж потенційна вигода від його співпраці з Росією.

Раніше видання Zeit із посиланням на свої джерела у Нью-Йорку повідомило, що РФ зробила нове замовлення в Ірані на кількасот ракет і сотні дронів.

Фото: Кирило Тимошенко