Тепер на конкурсних засадах. Рада змінила процедуру обрання кандидатів на посаду судді КСУ
Фото: УНІАН
У вівторок, 13 грудня, Верховна Рада увалила проєкт закону №7662 щодо відбору кандидатів на посаду судді Конституційного Суду України на конкурсних засадах в цілому.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
За його словами, проєкт закону підтримали 245 парламентарів.
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Документ передбачає залучення нового спеціального органу – Дорадчої групи експертів, яка допомагатиме суб’єктам, які призначають суддів КСУ, в оцінці моральних якостей і професійних навичок кандидатів.
Після отримання статусу кандидата в ЄС Україна отримала додатково сім рекомендацій Європейської Комісії. Однією з головних умов є реформа Конституційного Суду України.
Джерело: Ярослав Железняк