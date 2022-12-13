Грудень, 13 в 20:06

У вівторок, 13 грудня, Верховна Рада увалила проєкт закону №7662 щодо відбору кандидатів на посаду судді Конституційного Суду України на конкурсних засадах в цілому.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, проєкт закону підтримали 245 парламентарів.

Зараз дивляться

Документ передбачає залучення нового спеціального органу – Дорадчої групи експертів, яка допомагатиме суб’єктам, які призначають суддів КСУ, в оцінці моральних якостей і професійних навичок кандидатів.

Після отримання статусу кандидата в ЄС Україна отримала додатково сім рекомендацій Європейської Комісії. Однією з головних умов є реформа Конституційного Суду України.

Джерело: Ярослав Железняк