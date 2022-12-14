Зеленський закликав генсека ООН направити експертів на енергооб’єкти
Президент України Володимир Зеленський сьогодні провів телефонні переговори із генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем.
Глава держави виділив головні теми, які зараз найважливіші для України.
– Подякував Антоніу Гутеррішу за участь у конференції з підтримки України в Парижі. Обговорили нашу формулу миру та Global Peace Formula Summit. Закликав якнайшвидше направити експертів ООН на об’єкти української енергетики, – повідомив Зеленський.
За його словами, також домовилися спільно розвивати Чорноморську зернову ініціативу та програму Grain From Ukraine.
Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш особисто відвідав Україну у серпні.
Зокрема, у Львові він зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.
Днями Володимир Зеленський у зверненні до лідерів країн – учасниць G7 закликав зібрати спеціальний саміт Global Peace Formula Summit, щоб визначитися, як та коли можна буде реалізувати пункти української формули миру.