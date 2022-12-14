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Факти / Україна / Політика

Зеленський закликав генсека ООН направити експертів на енергооб’єкти

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Зеленський Гутерреш
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський сьогодні провів телефонні переговори із генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем.

Глава держави виділив головні теми, які зараз найважливіші для України.

– Подякував Антоніу Гутеррішу за участь у конференції з підтримки України в Парижі. Обговорили нашу формулу миру та Global Peace Formula Summit. Закликав якнайшвидше направити експертів ООН на об’єкти української енергетики, – повідомив Зеленський.

За його словами, також домовилися спільно розвивати Чорноморську зернову ініціативу та програму Grain From Ukraine.

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Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш особисто відвідав Україну у серпні.

Зокрема, у Львові він зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.

Днями Володимир Зеленський у зверненні до лідерів країн – учасниць G7 закликав зібрати спеціальний саміт Global Peace Formula Summit, щоб визначитися, як та коли можна буде реалізувати пункти української формули миру.

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