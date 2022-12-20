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Факти / Україна / Політика

Важливо створити політичну перспективу для інтеграції України в НАТО – президент Литви

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
Ґітанас Науседа - президент Литви
Фото: Getty Images

Президент Литви Ґітанас Науседа заявив, що Вільнюс використовує 105% свого потенціалу для допомоги Києву.

Він впевнений, що наразі головне створити політичну перспективу для інтеграції України в НАТО.

– Наша країна доволі вільно надає будь-яку військову підтримку Україні. І ми робимо це. Литва використовує 105% свого потенціалу для військової допомоги Україні, – сказав Науседа.

Президент Литви також зазначив, що союзники повинні зробити хоча б маленький крок до членства України в Альянсі.

Зараз дивляться

– Наші колеги також вільні вирішувати, яку саме військову техніку вони готові відправити на поле бою в Україні. І вони знають, що більшість союзників по НАТО рішуче налаштовані підтримувати Україну на 100%. Важливо зазначити, що ми можемо багато зробити на двосторонній основі, – підкреслив Науседа.

Науседа зазначив, якщо говорити про НАТО в цілому, то політична підтримка та співпраця між Україною та НАТО дуже важливі.

– Думаю, у нас буде непоганий шанс показати, що наші слова чогось варті. Я маю на увазі обіцянку лишити двері відкритими для України на саміті в Бухаресті 14 років тому, – додав президент Литви.

Ґітанас Науседа також зазначив, що найближчим часом планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та обговорити усі ці моменти.

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